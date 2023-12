Johnson Outdoors-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unseren Analysten zufolge wurden die Kommentare und Bewertungen zu Johnson Outdoors in den sozialen Medien als neutral eingestuft. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Johnson Outdoors in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie von Johnson Outdoors ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (61,91) eine Unterbewertung um 82 Prozent signalisiert. Grundlegend betrachtet wird die Aktie daher auch als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Johnson Outdoors derzeit bei 57,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 49,1 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -13,9 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 51,66 USD, was einer Distanz von -4,96 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtbewertung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch den sogenannten Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der aktuelle RSI-Wert für Johnson Outdoors liegt bei 69,3, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".