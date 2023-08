Johnson Outdoors: Aktionäre erwarten gespannt Quartalsbilanz und Umsatzerwartungen

Johnson Outdoors ist ein Unternehmen mit Sitz in Racine, Vereinigte Staaten, das sich auf Outdoor-Ausrüstung und Wassersportprodukte spezialisiert hat. In 120 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen, was für Aktionäre von großem Interesse ist.

Aktuell wird die Johnson Outdoors Aktie an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 542,24 Mio. EUR gehandelt. Die neuen Quartalszahlen werden daher mit Spannung erwartet. Laut aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 178,20 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um -46,75 Prozent auf 94,89 Mio. EUR prognostiziert wird.