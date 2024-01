Johnson Outdoors Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Johnson Outdoors liegt bei 25, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" mit einem KGV von 61,92 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien wird Johnson Outdoors daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen die Diskussion, während an zwei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Johnson Outdoors gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Johnson Outdoors daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Johnson Outdoors liegt bei 5,08, was auf eine gute Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 47,82, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt positive Bewertung ("Gut") für Johnson Outdoors.