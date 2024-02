Johnson Outdoors Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Johnson Outdoors wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Johnson Outdoors bei -24,94 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die mittlere Rendite bei -5,58 Prozent, wobei Johnson Outdoors mit 19,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Johnson Outdoors als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine "Neutral"-Empfehlung hin. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Johnson Outdoors-Aktie beträgt 2,69 Prozent, was 12,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,45 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.