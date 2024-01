Johnson Outdoors Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Johnson Outdoors liegt bei 83,16, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,91 und wird als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz bei Johnson Outdoors haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Johnson Outdoors insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) wird Johnson Outdoors aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,65, was einem Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,02 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse erhält die Johnson Outdoors-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -4,24 Prozent. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.