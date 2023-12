Johnson Outdoors Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Johnson Outdoors wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Johnson Outdoors eine Rendite von -15,9 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" erreichte eine mittlere Rendite von -1,53 Prozent, wobei Johnson Outdoors mit 14,37 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Aktie von Johnson Outdoors wird auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da es mit einem Wert von 11 um 82 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI). Aktuell weist Johnson Outdoors einen RSI-Wert von 69,3 auf, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.