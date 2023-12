Johnson Outdoors Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Anlegerstimmung zu Johnson Outdoors bleibt neutral, wie eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Trotzdem gab es in den letzten Tagen sowohl positive als auch negative Tendenzen, wobei sieben Tage keine eindeutige Richtung erkennen ließen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Johnson Outdoors derzeit überverkauft ist, was auf mögliche Kursgewinne hindeuten könnte. Auf 7-Tage-Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung, während auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Johnson Outdoors bei 56,23 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,54 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf -6,56 Prozent Distanz zum GD200. Auf der anderen Seite beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 50,69 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Johnson Outdoors derzeit unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 61. Aufgrund dieser Bewertung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.