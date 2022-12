Johnson Matthey Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Johnson Matthey-Kurs wird am 19.12.2022, 09:12 Uhr an der Heimatbörse London mit 2084.33 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Johnson Matthey auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Johnson Matthey auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Johnson Matthey sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Johnson Matthey wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Johnson Matthey aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Johnson Matthey liegt im Mittel wiederum bei 2180 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 2083 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,66 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Johnson Matthey insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Johnson Matthey liegt mit einem Wert von 12,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 53 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 27,24. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".