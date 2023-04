Johnson Matthey Aktie: Überdurchschnittliche Entwicklung auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Matthey":

Johnson Matthey, ein führendes Unternehmen der Specialty Chemicals-Branche, konnte in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 4,01 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sanken ähnliche Aktien in diesem Sektor im Durchschnitt um 2,29 Prozent. Das bedeutet eine hervorragende Outperformance von 42,89 Prozent für Johnson Matthey im Vergleich zur Konkurrenz.

Im “Basic Materials”-Sektor des Aktienmarktes lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 6,73 Prozent. In diesem Fall übertrifft Johnson Matthey jedoch mit seiner starken Performance diesen Wert deutlich um -67.83 Prozent.

Investoren können daher darauf vertrauen, dass Johnson Matthey sich als optimale Wahl in der Specialty Chemicals-Branche erweist und langfristiges Wachstumspotenzial bietet.

