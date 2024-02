Johnson Matthey Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Matthey":

Johnson Matthey: Aktie unterbewertet und mit neutraler Performance

Das britische Unternehmen Johnson Matthey wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,9 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,68 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher hat das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhalten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Johnson Matthey eine Performance von -22,62 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemikalienbranche eine Underperformance von -1,54 Prozent bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,08 Prozent im letzten Jahr, und Johnson Matthey lag 1,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Johnson Matthey festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Johnson Matthey-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (54,39 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (47,75 Punkte) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt zeigt sich, dass Johnson Matthey derzeit unterbewertet ist und eine neutrale Performance aufweist.