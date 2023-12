Johnson Matthey Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Matthey":

Der Aktienkurs von Johnson Matthey hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,59 Prozent erzielt, was 3,66 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Im Bereich "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -16,93 Prozent, und Johnson Matthey liegt aktuell 3,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Johnson Matthey beträgt derzeit 4, was eine negative Differenz von -3,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ergibt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt für Johnson Matthey einen Wert von 41,11 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Über einen längeren Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI-Wert 37, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Analyse eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Johnson Matthey war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Johnson Matthey.