Johnson, Johnson: Das wahre Kursziel liegt um +16,71% entfernt - bei 173,31 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson hat gestern eine positive Kursentwicklung hingelegt und konnte am Finanzmarkt ein Plus von +0,17% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen Trend in Richtung Pessimismus mit einem Minus von -1,23%.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Johnson, Johnson haben die Bankanalysten im Durchschnitt auf 173,31 EUR festgelegt. Sollten sie damit Recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +16,71% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell bewerten sechs Experten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Eine neutrale Bewertung “halten” geben dreizehn Analysten ab. Nur einer sieht das Potenzial als Verkaufschance...