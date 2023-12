Johnson & Johnson gibt Gewinnwarnung nach Übernahme von Laminar heraus

Johnson & Johnson akquiriert den privaten Medizintechnikanbieter Laminar und passt infolgedessen seine Jahresziele entsprechend an.

Johnson & Johnson, ein globaler Pharmakonzern, hat eine bedeutsame Akquisition angekündigt. Laminar, ein privat geführter Anbieter von Medizintechnik, wird vom Unternehmen für eine Vorauszahlung von 400 Millionen US-Dollar übernommen. Dies gab Johnson & Johnson am Donnerstag bekannt und passte gleichzeitig seine Ziele für das laufende Jahr an. Das Unternehmen erklärte, dass für die Übernahme zusätzliche Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten anfallen werden, was zu einer Belastung des Ergebnisses je Aktie führen wird.

Die bereinigte Kennzahl, welche von Analysten besonders beachtet wird, wird nun voraussichtlich zwischen 9,90 und 9,96 US-Dollar pro Aktie liegen, nachdem zuvor ein höherer Wert angepeilt wurde. Dies beinhaltet eine Belastung von 0,17 US-Cent pro Aktie aufgrund der Ausgaben für die Akquisition. Die Geschäftsführung gab außerdem bekannt, dass im Jahr 2024 voraussichtlich weitere Belastungen in Höhe von 0,15 US-Cent pro Aktie anfallen werden.

Johnson & Johnson hat auch die Möglichkeit, zusätzliche Meilensteinzahlungen zu erhalten, falls bestimmte regulatorische Etappen oder klinische Untersuchungen von Laminar erreicht werden. Eine klinische Studie zur Zulassung des neuartigen Behandlungsgeräts für Patienten mit Vorhofflimmern soll Anfang nächsten Jahres beginnen. Das Unternehmen wird Teil der Medizintechniksparte von Biosense Webster, einem weltweit führenden Unternehmen in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen, werden.

An der New York Stock Exchange stieg der Aktienkurs von Johnson & Johnson um 1,59 Prozent auf 154,53 US-Dollar. Die Übernahme von Laminar wird voraussichtlich einen positiven Einfluss auf das Unternehmen haben und seine Position als führender Anbieter in der Medizintechnikbranche stärken.

Die Akquisition von Laminar ist Teil der strategischen Wachstumspläne von Johnson & Johnson. Durch den Zukauf von vielversprechenden Unternehmen und Technologien möchte das Unternehmen sein Portfolio erweitern und sein Know-how in der medizinischen Behandlung weiter vorantreiben.

Die Übernahme von Laminar ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Johnson & Johnson und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung weltweit. Mit der fortschrittlichen Technologie von Laminar und dem etablierten Know-how von Biosense Webster hat Johnson & Johnson die Möglichkeit, das Leben von Millionen von Patienten durch innovative Behandlungsmethoden zu verbessern.

