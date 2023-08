Johnson & Johnson erwartet 5,10% Umsatzsteigerung in Q3 - Gewinnaussichten und Aktientrends

Johnson & Johnson, mit Sitz in New Brunswick, USA, wird in 61 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die derzeitige Marktkapitalisierung der Johnson & Johnson-Aktie beträgt 413,12 Mrd. EUR. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 21,75 Mrd. EUR und wird nun auf voraussichtlich 22,86 Mrd. EUR steigen (+5,10%). Der erwartete Gewinnrückgang liegt bei -4,30% auf voraussichtlich 3,90 Mrd. EUR.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +5,60% sowie einen Gewinnrückgang von -3,30% auf voraussichtlich 15,37 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr (16,06 Mrd. EUR). Der...