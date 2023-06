Johnson & Johnson: Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +12,09%

Die Aktie von Johnson & Johnson hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung verzeichnet. Gestern fiel die Aktie um -0,16%, was jedoch im Kontext einer insgesamt optimistischen Stimmung am Markt zu bewerten ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 166,35 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +12,09%. Während fünf Analysten die Aktie als “starken Kauf” einstufen und zwei weitere Experten sie als “Kauf” empfehlen, sehen 13 weitere Analysten eher eine neutrale Perspektive und beurteilen sie mit “halten”. Insgesamt sind somit rund +35% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60.