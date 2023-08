Johnson, Johnson: Zukünftiges Kursziel von 149,42 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson wird derzeit als unterbewertet angesehen. Analysten sind sich einig, dass das wahre Kursziel bei 149,42 EUR liegt – was einem Rückgang um -4,40% vom aktuellen Kurs entspricht.

• Am 04.08.2023 stieg die Aktie von Johnson, Johnson um +0,94%.

• Das mittelfristige Kursziel wurde bei 149,42 EUR festgelegt.

• Das Guru-Rating für Johnson & Johnson beträgt nun durchschnittlich 3.67.

Am gestrigen Handelstag gab es eine positive Entwicklung von +0.94%, was seit letzter Woche einen Gesamtanstieg auf +2.82% ausmacht und somit optimistische Stimmung am Markt hervorruft.

Analysten hatten in dieser Form keine solche Entwicklung erwartet – allerdings hat sich diesbezüglich eine klare Stimmungslage herausgebildet und das aktuelle Kursziel für den Wert liegt bei 149,42 EUR.

Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten...