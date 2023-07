Johnson & Johnson: Quartalszahlen und voraussichtlicher Anstieg in 87 Tagen erwartet

In 87 Tagen wird das Unternehmen Johnson & Johnson, das seinen Sitz in New Brunswick, USA hat, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre interessieren sich dafür, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Johnson & Johnson im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Es dauert nur noch 87 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Aktie von Johnson & Johnson. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 368,32 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn laut Datenanalyse wird erwartet, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Johnson & Johnson noch 21,20 Milliarden Euro. Jetzt...