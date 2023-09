Johnson & Johnson: Quartalszahlen und Gewinnerwartungen im Überblick - Prognose für Aktionäre

Artikel:

In knapp vier Wochen wird das Unternehmen Johnson & Johnson aus New Brunswick, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Johnson & Johnson im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Johnson & Johnson. Das Unternehmen wird vor Börseneröffnung seine aktuellen Zahlen präsentieren. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 362,49 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Johnson &Johnson einen Umsatz von 22,18 Mrd. EUR,...