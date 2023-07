Johnson & Johnson Quartalszahlen: Umsatzplus und Gewinnsteigerung im 3. Quartal erwartet

In knapp 3 Monaten wird das Unternehmen Johnson & Johnson mit Hauptsitz in New Brunswick, Vereinigte Staaten seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Johnson & Johnson beträgt 376,26 Mrd. EUR. Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Laut Analystenprognosen kann mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal gerechnet werden. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 21,60 Mrd.EUR, nun wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 22,51 Mrd.EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um +6,70% auf 4,32 Mrd.EUR steigen.

Auf Jahressicht sind...