Johnson & Johnson Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognose für das dritte Quartal

Johnson & Johnson (J&J), ein Unternehmen mit Sitz in New Brunswick, USA, wird in 66 Tagen seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen präsentiert und wie sich die J&J-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 408,06 Mrd. EUR präsentiert J&J seine Quartalszahlen bald. Analysten erwarten laut Datenanalyse einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte J&J einen Umsatz von 21,57 Mrd. EUR verzeichnen. Nun wird mit einem Rückgang um -4,50 Prozent auf 20,61 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll um -4,70% auf 3,85 Mrd. EUR fallen.

Bei den Jahresprognosen sind die Analysten eher pessimistisch. Ein leichter Umsatzrückgang von -4,00 Prozent auf 15,14 Mrd. EUR...