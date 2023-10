Johnson & Johnson Quartalszahlen: Prognose weist Umsatzsprung und Gewinnwachstum auf

In 113 Tagen wird Johnson & Johnson, mit Hauptsitz in New Brunswick, USA, seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Johnson & Johnson-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 357,78 Mrd. EUR und wird bald neue Quartalszahlen bekannt geben. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 wurde ein Umsatz von 22,42 Mrd. EUR erzielt und nun wird mit einem Sprung von +25,22 Prozent auf 28,07 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn soll voraussichtlich um +70,44% auf 5,67 Mrd. EUR steigen.

Im Jahresvergleich sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch: Der Umsatz soll um +25,22 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +70,44 Prozent auf 28,61 Mrd. EUR...