Johnson & Johnson Quartalszahlen: Gewinn- und Umsatzsteigerung erwartet, Aktienkurs im Aufwind

Johnson & Johnson, das Unternehmen mit Hauptsitz in New Brunswick, USA wird in 70 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Johnson & Johnson Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 402,38 Mrd. EUR. In 70 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Johnson & Johnson noch 21,59 Mrd. EUR und wird nun auf voraussichtlich 22,66 Mrd. EUR (+5,00%) geschätzt. Auch der Gewinn dürfte um +4,70% auf 4,24 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt und erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +5,60% auf 16,65...