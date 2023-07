Johnson & Johnson Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg für Q3

Johnson & Johnson, das in New Brunswick, USA ansässige Unternehmen, wird in 103 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Johnson & Johnson Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 394,53 Mrd. EUR. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres betrug der Umsatz 21,82 Mrd. EUR und für dieses Jahr wird ein Anstieg um +4,30% auf 22,75 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um +6,70% auf 4,36 Mrd. EUR steigen.

Die Analysten sind auch optimistisch für das Gesamtjahr und erwarten einen Umsatzanstieg von +4,20% auf 17,20 Mrd. EUR sowie eine Gewinnsteigerung von +5,00%....