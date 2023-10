Johnson & Johnson Quartalsbilanz: Erwarteter Gewinnzuwachs um 73,47% beeinflusst Aktienkurs positiv

Quartalsbilanz und Aktienentwicklung von Johnson & Johnson – Was können Aktionäre erwarten?

In 108 Tagen wird das führende Unternehmen Johnson & Johnson aus New Brunswick, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Wie werden die Umsatz- und Gewinnzahlen aussehen? Und was bedeutet das für den Kurs der Johnson & Johnson-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 108 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Johnson & Johnson-Aktie. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 360,47 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Johnson & Johson noch 22,59 Mrd EUR, nun wird ein Wachstum um...