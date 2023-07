Johnson & Johnson Quartalsbericht: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg lockt Investoren

In 99 Tagen wird das Unternehmen Johnson & Johnson mit Sitz in New Brunswick, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 385,66 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen werden also mit großer Erwartung erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte Johnson & Johnson einen Umsatz von 21,69 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +4,30 Prozent auf 22,61 Mrd. EUR prognostiziert. Auch beim Gewinn ist eine Veränderung zu erwarten – voraussichtlich ein Anstieg um +6,70% auf 4,34 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen...