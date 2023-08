Johnson & Johnson Quartalsbericht: Aktienkursprognose und Umsatzerwartungen im dritten Quartal

ARTIKEL:

Die Johnson & Johnson-Gruppe mit Sitz in New Brunswick, USA wird in 59 Tagen ihre Quartalsberichte für das dritte Quartal präsentieren. Was können die Aktionäre bezüglich Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie von Johnson & Johnson im Vergleich zum Vorjahr?

In nur noch 59 Tagen werden die Aktionäre und Analysten gespannt auf die neuen Quartalszahlen warten. Die derzeitige Marktkapitalisierung der Johnson & Johnson-Aktie beträgt 412,12 Mrd. EUR. Die Analyse von Daten weist darauf hin, dass die Analystenhäuser momentan mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum letzten Quartal rechnen. Im dritten Quartal 2022 erzielte Johnson &Johnson einen Umsatz von 21,81 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +4,90 Prozent auf 22,89 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und...