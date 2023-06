Johnson, Johnson: Potenzial für Kursanstieg auf 163,98 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson wurde laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt +9,76% des aktuellen Kurses.

• Am 16.06.2023 verzeichnete die Aktie von Johnson, Johnson eine Abwertung um -0,20%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 163,98 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,60 unverändert

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie von Johnson & Johnson um -0,20%. Insgesamt stieg sie jedoch in den letzten fünf Handelstagen um +2,19%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktien von Johnson & Johnson beläuft sich auf 163,98 EUR und wird durchschnittlich von Bankanalysten vertreten. Laut diesen Analysen hätte das Unternehmen ein Potenzial auf einen Anstieg der Investitionen in Höhe von +9,76%. Diese Meinung teilen jedoch nicht alle...