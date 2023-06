Johnson & Johnson: Mittelfristiges Kursziel bei 166,65 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Johnson & Johnson derzeit unterbewertet. Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 166,65 EUR – eine Steigerung um +15,81% vom aktuellen Wert.

• Am 02.06.2023 stieg der Wert von Johnson & Johnson um +0,21%

• Das Kurspotenzial beträgt somit +15,81%

• Guru-Rating liegt unverändert bei 3,60

Gestern verzeichnete die Aktie von Johnson & Johnson einen Anstieg von +0,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte sie ein Plus von insgesamt +0,33%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 166,65 EUR. Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus und prognostizieren damit ein Potenzial zur Steigerung des Werts um rund +15%.

Fünf Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zwei weitere halten dies ebenfalls für sinnvoll...