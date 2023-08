Johnson, Johnson: Mittelfristiges Kursziel bei 149,42 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson zeigt eine positive Entwicklung und hat am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,62% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie um +2,49% zulegen.

• Am 04.08.2023 stieg der Kurs um +0,62%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 149,42 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nun 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67

Laut Analysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von -4,09%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen diese optimistische Einschätzung nicht.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie von Johnson, Johnson und zwei weitere bezeichnen sie als “Kauf”. Dreizehn Experten geben das Rating “halten” ab. Insgesamt sind demnach noch immer fast vierzig Prozent der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich...