Johnson & Johnson: Kursziel von 163,30 EUR prognostiziert

Johnson & Johnson-Aktie scheint unterbewertet zu sein, so die Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 163,30 EUR.

• Am 28.07.2023 stieg die Aktie um +0,45%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

• Potenzial für einen Anstieg von +3,11%

Die positive Wochentwicklung des Unternehmens verzeichnete am gestrigen Tag eine Steigerung von weiteren +0,45%. Der Markt ist derzeit optimistisch und zeigt ein Plus von insgesamt +1,99% in den letzten fünf Handelstagen.

Obwohl einige Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, sind sie sich einig darin dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht erreicht wurde.

Das mittelfristige Kursziel für Johnson & Johnson beträgt aktuell 163,30 EUR. Sollten sich diese Vorhersagen bewahrheiten wird es Investoren ermöglicht werden ihr...