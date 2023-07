Johnson, Johnson: Kursziel bei 165,21 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson wird derzeit nicht angemessen bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 165,21 EUR (+9,99% vom aktuellen Kurs).

• Am 05.07.2023 mit +0,02%

• Guru-Rating unverändert bei 3,67

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung um +0,02%, was sich in einer wöchentlichen Gesamtrendite von +0,26% widerspiegelt. Der Markt scheint jedoch aktuell relativ neutral zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Johnson & Johnson liegt laut der Meinung der Bankanalysten bei 165,21 EUR. Diese Einschätzung würde den Anlegern ein Potenzial aufgrund des aktuellen neutralen Trends von etwa +9,99 % bieten.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen sechs einen starken Kauf und zwei sehen eine optimistische Perspektive (“Kauf”). Dagegen haben sich bereits dreizehn Experten...