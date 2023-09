Johnson & Johnson: Kurspotenzial von +12,11% auf 170,41 EUR

Die Aktie von Johnson & Johnson hat in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +3,17% zugelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete der Pharmakonzern ein Plus von +0,22%. Die Marktstimmung ist momentan relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 170,41 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,11%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie immerhin zum Kauf raten, bewerten 13 Analysten das Papier mit “halten”. Ein einziger Experte spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59 Punkten. Insgesamt sind demnach noch immer rund +36% der Analysten zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Unternehmenswertes.