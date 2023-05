Johnson & Johnson: Größter US-Börsengang des Jahres

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Zu Beginn der amerikanischen Handelszeit dürfte am heutigen 4. Mai das größte US-IPO des Jahres anstehen. Johnson & Johnson (WKN: 853260) bringt nämlich eine seiner Töchter für rund 3,8 Milliarden US$ an die Börse. Doch ist eine der beiden Aktien jetzt für Anleger einen Blick wert?

Johnson & Johnson erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene Produkte im Gesundheitsbereich. Das Segment Consumer Health des ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.