Johnson & Johnson: Experten sehen erhebliches Kurspotenzial – aktuelles Kursziel bei 163,93 EUR

Die Aktie von Johnson & Johnson hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen negativen Trend verzeichnet und damit an Wert eingebüßt. Gestern konnte das Unternehmen jedoch ein kleines Plus von 0,02% verbuchen. Laut Analysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 163,93 EUR.

• Am gestrigen Tag legte die Aktie um 0,02% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 163,93 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT” mit einer Bewertung von 3,67

Sollten die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung Recht behalten, ergibt sich für Investoren ein Potenzial von +12,82%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch: Während sechs Experten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und zwei weitere sie zum Kauf empfehlen, sprechen sich 13 Analysehäuser...