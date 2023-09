Johnson & Johnson: Erwartete Geschäftszahlen und Aktienprognosen für das dritte Quartal

ARTIKEL:

Das Johnson & Johnson Unternehmen mit Hauptsitz in New Brunswick, Vereinigte Staaten wird in 30 Tagen seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Johnson & Johnson Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit beeindruckende 368,20 Milliarden Euro. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen entwickeln werden. Analysten prognostizieren jedoch einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 22,18 Milliarden Euro, während nun mit einem Rückgang um etwa -11,60 Prozent auf 18,25 Milliarden Euro gerechnet wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um rund +12,60 Prozent...