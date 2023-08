Johnson, Johnson: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Johnson, Johnson hat in den letzten fünf Handelstagen eine leichte negative Entwicklung von -0,35% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte allerdings ein kleines Plus von +0,19% erreicht werden.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 165,71 EUR. Sollten die Analysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen, würde dies einem Potenzial von +5,95% entsprechen.

6 Experten sind optimistisch und empfehlen einen starken Kauf der Aktie. Weitere 2 Analysten bewerten sie als kaufenswert. Die Mehrheit der Experten (13) gibt jedoch eine neutrale Bewertung ab und empfiehlt die Aktie zu halten.

Das Guru-Rating für Johnson & Johnson ist nun auf 3,67 nach 3,67 gestiegen.

Diese Prognose zeigt insgesamt ein positives Bild für Investoren mit einer Optimismusrate von +38%, was durch den Trend-Indikator “Guru-Rating”...