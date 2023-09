Johnson, Johnson: Bankanalysten sehen Kursziel bei 169,44 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson hat gestern an der Börse einen Anstieg von +0,08% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -2,25%, was eher pessimistisch wirkt.

Trotzdem glauben die Bankanalysten im Durchschnitt daran, dass das mittelfristige Kursziel für Johnson, Johnson bei 169,44 EUR liegt. Dies würde ein Potential von +13.79% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends.

Doch es gibt auch positive Signale: Sechs Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und zwei weitere bewerten sie als Kauf. Bei dreizehn Experten steht “halten” und nur einer empfiehlt ein “Verkauf”. Das bedeutet eine optimistische Bewertung mit einem Anteil von +36.36%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.59 ALT.

Insgesamt ist also davon auszugehen,...