Johnson, Johnson: Analysten sehen Kursziel bei 170,37 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -2,05% an Wert verloren und scheint am Markt derzeit relativ pessimistisch bewertet zu sein. Doch Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial bei 170,37 EUR – ein Plus von +13,96%.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf. Zwei weitere sprechen eine Kaufempfehlung aus und insgesamt 13 Experten raten dazu, die Aktie zu halten. Nur ein einziger Analyst sieht noch Verkaufspotenzial.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,59 unverändert positiv und unterstreicht somit die Einschätzung der meisten Bankexperten.