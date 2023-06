Johnson, Johnson: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,32%

Die Aktie von Johnson, Johnson hat am gestrigen Handelstag um +0,10% zugelegt und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,27% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 164,31 EUR hat. Wenn diese Prognose eintrifft, eröffnet das Investoren ein Potenzial von +9,32%. Von insgesamt 21 Experten empfehlen sechs die Aktie als “starken Kauf”, zwei bewerten sie als “Kauf” und 13 als “halten”. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung liegt damit bei 38%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67.