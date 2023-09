Johnson, Johnson: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,81% - Kursziel bei 170,41 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson konnte gestern um +0,49% an Wert zulegen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine positive Entwicklung von +3,44%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 170,41 EUR. Wenn dieses erreicht wird – so die Meinung der Bankanalysten – eröffnet sich ein Potenzial in Höhe von +11,81%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Insgesamt sind sechs Analysten davon überzeugt, dass die Aktie ein starker Kauf ist und zwei weitere bewerten sie als “Kauf”. Dreizehn Experten halten ihre Position weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Nur einer der befragten Analysten sieht einen Verkauf als empfehlenswert an.

Diese Bewertungen führen zu einem...