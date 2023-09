Johnson, Johnson: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,72% - Kursziel bei 170,41 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,47% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +4,46%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 170,41 EUR. Nach Ansicht der Bankanalysten würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +10,72% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere bewerten sie als “Kauf”. Mit “halten” sind 13 Experten positioniert und nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt damit +36,36%.

Zur Unterstützung dieser positiven Einschätzungen gibt es das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”,...