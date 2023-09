Johnson, Johnson: Analysten sehen Kurspotential von 11,96%

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Johnson, Johnson eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um +0,35% zu. Damit hat das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,31% erreicht. Die Stimmung am Markt ist demnach durchaus optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Johnson, Johnson liegt derzeit bei 170,41 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, könnte dies ein Kurspotenzial von +11,96% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie zum Kauf raten (insgesamt also 36,36%), haben sich 13 Experten für “halten” entschieden und einer hält einen Verkauf weiterhin für gerechtfertigt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,59.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Obwohl der Markt...