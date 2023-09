Johnson, Johnson: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 170,41 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson hat gestern an der Börse um -0,11% abgewertet. Dennoch beträgt die Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen +2,83%, was auf eine positive Marktentwicklung hinweist.

Das Mittelfrist-Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 170,41 EUR. Falls diese Prognose zutrifft, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +12,48% eröffnen. Allerdings gibt es auch Analysten mit entgegengesetzter Meinung. Während sechs Experten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und zwei weitere sie als kaufenswert beurteilen (insgesamt also +36,36% optimistische Einschätzung), halten sich 13 Experten eher neutral und bewerten sie mit “halten”. Nur einer sieht das Potential zum Verkauf.

Insgesamt ist das Guru-Rating unverändert geblieben und steht bei 3,59 Punkten.