Johnson & Johnson: Analysten erwarten Q3 Quartalszahlen - Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung prognostiziert

In etwa vier Wochen wird das Unternehmen Johnson & Johnson mit Sitz in New Brunswick, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Investoren sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Johnson & Johnson Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 362,49 Mrd. EUR und wird vor Börseneröffnung in 28 Tagen die neuen Quartalszahlen präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Johnson & Johnson einen Umsatz von 22,18 Mrd. EUR; für dieses Quartal wird ein Rückgang um -17,60 Prozent auf 18,27 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um +12,50...