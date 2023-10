Johnson & Johnson: Aktie unterbewertet - Kursziel 172,60 EUR

Die Aktie von Johnson & Johnson wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 172,60 EUR, was einem Potenzial von +15,94% entspricht.

• Am 6. Oktober stieg die Johnson & Johnson-Aktie um +0,32%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59

• Von insgesamt 22 Analysten empfehlen 8 einen Kauf

Die positive Entwicklung an den Finanzmärkten hält weiterhin an und so konnte auch die Aktie des amerikanischen Unternehmens am gestrigen Tag ein Plus von +0,32% verzeichnen. Insgesamt belief sich der Gewinn in den letzten fünf Handelstagen auf +1,60%, was auf eine relativ optimistische Stimmung im Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde durchschnittlich mit 172,60 EUR bewertet und bietet Investoren somit ein Potenzial von knapp +16%. Allerdings sind nicht alle...