Johnson, Johnson: Aktie unterbewertet - Kurspotenzial von +16,11%

Die Aktie von Johnson, Johnson hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch leicht um +0,17% zulegen und befindet sich momentan in einer neutralen Phase.

Doch laut Bankanalysten ist die aktuelle Kursentwicklung nicht gerechtfertigt. Das mittelfristige Kursziel für Johnson, Johnson liegt bei 173,24 EUR – ein Potenzial von +16,11%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends.

Während 6 Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und 2 weitere als Kauf empfehlen, sind 13 Experten der Meinung “halten”. Nur ein Analyst rät zum Verkauf. Somit bleibt der Optimismusanteil mit +36,36% hoch.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,59.