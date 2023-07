Johnson, Johnson: Aktie unterbewertet – Kurspotenzial von +15,12%

Die Aktie von Johnson, Johnson verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,25%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -1,97%, was auf eine momentan pessimistische Marktstimmung deutet.

Doch Analysten sind anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 163,12 EUR – dies entspricht einem Potenzial von +15,12% gegenüber dem aktuellen Preis.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie und zwei weitere sehen sie als “Kauf” an. 13 Experten raten zum Halten. Die positiven Bewertungen machen somit einen Anteil von +38,10% aus.

Das ehemalige Guru-Rating bleibt konstant bei 3,67 Punkten.

