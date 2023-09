Johnson, Johnson: Aktie um +13,88% unterbewertet – Kursziel bei 169,58 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,74% hingelegt. Damit ergibt sich ein Wochenverlust von -2,32%. Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 169,58 EUR. Sollten sie recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +13,88%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Dreizehn Experten bewerten sie mit “halten” und nur einer hält einen Verkauf für angemessen. Somit sehen insgesamt 36% der Analysten das Potenzial für eine positive Entwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59.