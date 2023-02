Johnson, Johnson Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Polymetal International":

Am 09.02.2023, 18:13 Uhr notiert die Aktie Johnson & Johnson an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 162.53 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unser Analystenteam hat Johnson & Johnson auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,56 Prozent liegt Johnson & Johnson 0,91 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,64. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Johnson & Johnson-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 186,8 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (163,61 USD) ausgehend um 14,17 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Johnson & Johnson von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

