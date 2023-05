Johnson, Johnson: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 167,21 EUR

Die Aktie von Johnson, Johnson verzeichnete gestern eine leichte Abwärtsentwicklung von -0,04%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtminus von -1,61%, was die Stimmung am Markt derzeit relativ pessimistisch erscheinen lässt.

Nicht alle Experten teilen diese Einschätzung. Im Durchschnitt erwarten fünf Bankanalysten ein starkes Kaufsignal für die Aktie und zwei Analysten plädieren zumindest für einen Kauf. Die Bewertung “halten” wurde hingegen durch 13 Experten vergeben.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 167,21 EUR und würde damit einem Kurspotenzial in Höhe von +16,20% entsprechen. Das Guru-Rating bleibt mit einer Wertung von 3,60 unverändert positiv.

Analytiker sind sich daher einig: Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt nicht das wahre Potenzial der Aktie wider und Investoren sollten dennoch...